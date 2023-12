Il portiere della Juve Szczesny ha parlato delle ambizioni scudetto, lanciando una sfida limpida all’Inter, dopo il successo con la Roma

A margine della vittoria conquistata contro la Roma, il portiere bianconero Szczesny parla così a Sky dello scudetto, sfidando apertamente l‘Inter.

OBIETTIVO SCUDETTO – «E’ presto. Siamo a -2 ma quest’anno non me la gioco per il quarto o terzo posto. Siamo nella Juve, se vuoi giocare a questi livelli punti agli obiettivi massimi. L’Inter è forte, ce la giochiamo».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Szczesny sullo scudetto: «Non gioco per il terzo o quarto posto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG