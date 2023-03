Szczesny via dalla Juve? C’è il nome del sostituto. Rivelazione sul possibile successore del portiere polacco

Szczesny potrebbe andare via dalla Juve a fine stagione, con i bianconeri che avrebbero già individuato il nome del possibile successore del portiere polacco.

Dalla Spagna il portale Fichajes.net rivela che nella lista dei sostituti c’è Kepa Arrizabalaga del Chelsea. Per i Blues il portiere spagnolo è in uscita e sarebbe disposto a cederlo in estate.

