L’ex Milan, Adel Taarabt , ora all’Al-Nasr di Dubai, ha parlato ad AD Sports del suo periodo in rossonero. Ecco cosa ha detto

Le parole dell’ex Milan, Adel Taarabt , ora all’Al-Nasr di Dubai, ad AD Sports sul suo periodo in rossonero. Ecco cosa ha detto:

«Ero il più forte, non ho mai capito perché non sono stato riscattato. Mi sono perso e sono caduto in depressione»

