Venerdì 8 luglio la Lega di Serie A ha formulato il programma completo della competizione: tabellone Coppa Italia 2022/2023

La Coppa Italia 2022/2023 ha preso forma con il sorteggio della manifestazione venerdì 8 luglio. Denominata per ragioni di sponsorizzazione Coppa Italia Frecciarossa, è la 76ª edizione del torneo. Tabellone Coppa Italia 2022/2023: le partite sono cominciate sabato 30 luglio 2022 e termineranno mercoledì 24 maggio 2023.

L’edizione 2021/2022 ha visto il trionfo dell’Inter di Simone Inzaghi, che in finale ha sconfitto 4-2 la Juventus ai tempi supplementari.

Turni e date Coppa Italia 2022/2023

Turni eliminatori

Turno preliminare: sabato 30 – domenica 31 luglio 2022

Trentaduesimi di finale: venerdì 5 agosto – lunedì 8 agosto 2022

Sedicesimi di finale: mercoledì 19 ottobre 2022

Fase Finale

Ottavi di finale: mercoledì 11 gennaio 2023-mercoledì 18 gennaio 2023

Quarti di finale: mercoledì 1 febbraio 2023

Semifinali (andata): mercoledì 5 aprile 2023

Semifinali (ritorno): mercoledì 26 aprile 2023

Finale: mercoledì 24 maggio 2023

La Formula

La formula della Coppa Italia 2022/2023 è la stessa attuata a partire dall’edizione precedente. Sono 44 le squadre partecipanti: i 40 club di Serie A e Serie B e 4 club appartenenti alla Serie C: a seconda del campionato in cui militano nella stagione attuale, le squadre esordiscono nel torneo partendo da turni diversi.

L’intera competizione si svolge con turni ad eliminazione diretta, dunque con partite secche in ogni turno ad eccezione delle semifinali, che si articoleranno su confronti di andata e ritorno.

A partire da questa edizione, è abolita la regola dei gol segnati in trasferta, come già avvenuto nella precedente stagione sportiva per le coppe europee. Ne deriva che in caso di parità allo scadere dei tempi regolamentari, la vincitrice viene individuata dal risultato nei tempi supplementari e negli eventuali calci di rigore.

L’IFAB ha confermato in via definitiva le 5 sostituzioni per partita, da effettuare in tre slot. Nel caso di supplementari si ha a disposizione una quarta interruzione di gioco, con la possibilità di effettuare una sesta sostituzione.

Ad ogni squadra partecipante sono stati assegnati dei numeri di tabellone mediante criterio meritocratico: il numero 1 spetta alla detentrice del trofeo, mentre i numeri successivi (dal 2 al 44) sono assegnati seguendo le classifiche dei campionati di Serie A, B e C della stagione precedente.

Le squadre che hanno terminato il campionato di Serie A nelle prime otto posizioni, individuate come “teste di serie”, sono ammesse direttamente agli ottavi di finale.

Durante i turni eliminatori, ad usufruire del fattore campo è la squadra col numero di tabellone più basso; anche nella fase finale è applicata questa regola, in particolare nelle semifinali serve a definire la squadra che giocherà in casa la partita di ritorno.

La partita di finale si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma.

Squadre e ranking Coppa Italia 2022/2023

Inter Milan Napoli Juventus Lazio Roma Fiorentina Atalanta Verona Torino Sassuolo Udinese Bologna Empoli Sampdoria Spezia Salernitana Lecce Cremonese Monza Cagliari Genoa Venezia Pisa Brescia Ascoli Benevento Perugia Frosinone Ternana Cittadella Parma Como Reggina SPAL Cosenza Südtirol Modena Bari Palermo Reggiana Padova Catanzaro Feralpisalò

Tabellone Coppa Italia 2022/2023

TURNI ELIMINATORI

Turno preliminare

Data Orario Partita Risultato TV Sabato 30 luglio 18.00 Südtirol-Feralpisalò 1-3 [34′, 49′ Siligardi (F), 56′ Cernigoi (F), 56′ Voltan (S)] (1) – Domenica 31 luglio 20.30 Modena-Catanzaro 3-1 [1′ Silvestri (M), 45′ + 2 Diaw (M), 59′ Tentardini (C), 74′ Magnino (M)] (2) – Domenica 31 lugio 21.00 Bari-Padova 3-0 [8′ Rubén Botta, 16′, 90′ + 2 Cheddira] (3) – Domenica 31 luglio 21.00 Palermo-Reggiana 3-2 [3′, 37′ Brunori (P), 57′ rig. Rosafio (R), 80′ rig. Brunori (P), 87′ D’Angelo (R)] (4) –

Trentaduesimi di finale

Data Orario Partita Risultato TV Domenica 7 agosto 18.00 Verona-Bari 1-4 [16′ Lasagna (V), 30′ Folorunsho (B), 44′, 53′ rig., 78′ Cheddira (B)] (5) Italia 1 Domenica 7 agosto 21.00 Salernitana-Parma 0-2 [59′ D. Camara, 74′ Mihaila] (6) Canale 20 Sabato 6 agosto 18.00 Spezia-Como 5-1 [43′ Nzola (S), 55′ Blanco (C), 60′ rig. Verde (S), 71′ Strelec (S), 76′ rig. Nzola (S), 89′ Maldini (S)] (7) Italia 1 Sabato 6 agosto 17.45 Pisa-Brescia 1-4 [20′ Masucci (P), 25′ aut. Nicolas (B), 61′ Ayé (B), 72′ Ndoj (B), 90′ + 4 F. Bianchi (B)] (8) Canale 20 Lunedì 8 agosto 21.15 Bologna-Cosenza 1-0 [64′ Sansone] (9) Italia 1 Venerdì 5 agosto 17.45 Cagliari-Perugia 3-2 [2′ Altare (C), 32′ Melchiorri (P), 67′ Di Serio (P), 80′ rig. Lapadula (C), 89′ Viola (C)] (10) Canale 20 Domenica 7 agosto 21.15 Monza-Frosinone 3-2 [25′ rig. Valoti (M), 43′ rig. Caprari (M), 52′ Haoudi (F), 83′ Gytkjaer (M)] (11) Italia 1 Venerdì 5 agosto 18.00 Udinese-Feralpisalò 2-1 [12′ rig. Deulofeu (U), 64′ Success (U), 67′ Siligardi (F)] (12) Italia 1 Lunedì 8 agosto 18.00 Modena-Sassuolo 3-2 [11′ Falcinelli (M), 30′ Mosti (M), 45′ +2 rig. Berardi (S), 52′ Mosti (M), 88′ Ayhan (S)] (13) Italia 1 Lunedì 8 agosto 21.00 Cremonese-Ternana 3-2 [15′ aut. Bogdan (C), 22′ Okereke (C), 54′ Rovaglia (T), 57′ Palumbo (T), 60′ Quagliara (C)] (14) Canale 20 Sabato 6 agosto 21.00 Empoli-SPAL 1-2 [80′ Cambiaghi (E), 82′ Dickmann (S), 120′ + 1 Arena (S)] (15) Canale 20 Lunedì 8 agosto 17.45 Genoa-Benevento 3-2 [35′, 45′ Gudmundsson (G), 45′ + 3 Glik (B), 64′ rig. Coda (G), 90′ + 5 Karic (B)] (16) Canale 20 Venerdì 5 agosto 21.15 Sampdoria-Reggina 1-0 [66′ rig. Sabiri] (17) Italia 1 Domenica 7 agosto 17.45 Venezia-Ascoli 2-3 [36′ Saric (A), 70′ Falzerano (A), 88′, 89′ Mikaelsson (V), 90′ + 1 A. Fontana] (18) Canale 20 Venerdì 5 agosto 21.00 Lecce-Cittadella 2-3 d.t.s [61′ Strefezza (L), 73′ Asencio (C), 93′, 100′ Tounkara (C), 105′ + 1 Colombo (L)] (19) Canale 20 Sabato 6 agosto 21.15 Torino-Palermo 3-0 [54′ Lukic, 73′ Radonjic, 79′ Pellegri] (20) Italia 1

Sedicesimi di finale

Data Orario Partita Risultato TV Da definire Da definire Parma-Bari – (21) – Da definire Da definire Spezia-Brescia – (22) – Da definire Da definire Bologna-Cagliari – (23) – Da definire Da definire Udinese-Monza – (24) – Da definire Da definire Cremonese-Modena – (25) – Da definire Da definire Genoa-SPAL – (26) – Da definire Da definire Sampdoria-Ascoli – (27) – Da definire Da definire Torino-Cittadella – (29) –

FASE FINALE

Ottavi di finale

Data Orario Partita Risultato TV Da definire Da definire Inter-Vincente 21 – (29) – Da definire Da definire Atalanta-Vincente 22 – (30) – Da definire Da definire Lazio-Vincente 23 – (31) – Da definire Da definire Juventus-Vincente 24 – (32) – Da definire Da definire Napoli-Vincente 25 – (33) – Da definire Da definire Roma-Vincente 26 – (34) – Da definire Da definire Fiorentina-Vincente 27 – (35) – Da definire Da definire Milan-Vincente 28 – (36) –

Quarti di finale

Data Orario Partita Risultato TV Da definire Da definire Vincente 29-Vincente 30 – (37) – Da definire Da definire Vincente 31-Vincente 32 – (38) – Da definire Da definire Vincente 33-Vincente 34 – (39) – Da definire Da definire Vincente 35-Vincente 36 – (40) –

Semifinali

Vincente 37-Vincente 38 (41)

Vincente 39-Vincente 40 (42)

Finale

Data Città e Stadio Orario Partita Risultato TV Mercoledì 24 maggio 2023 Roma, Stadio Olimpico Da definire Vincente 41-Vincente 42 – –

Dove vedere la Coppa Italia 2022/2023

Anche per l’edizione 2022/2023 i diritti televisivi della Coppa Italia sono detenuti da Mediaset, che trasmetterà tutte le gare in diretta tv a partire dai trentaduesimi di finale, spalmandole su due canali: Italia 1 e Canale 20, oltre che gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

L’articolo Tabellone Coppa Italia 2022/2023: date, turni, gare e risultati proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG