Calcio&Finanza ha reso noto il tabellone della Coppa Italia per la stagione 2023/24. Il tabellone principale sarà formato da 40 squadre, in precedenza verrà disputato un turno preliminare che consentirà di completare il quadro delle 40 partecipanti (in totale le squadre che prenderanno parte alla competizione compreso il turno preliminare saranno 44). Le big di Serie A entreranno di diritto agli ottavi di finale, che si disputeranno nel mese di gennaio del prossimo anno.

La Juve è inserita tra le teste di serie insieme a Inter, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina. I bianconeri potrebbero incrociare il Napoli ai quarti di finale, mentre in semifinale o la Roma o la Lazio. Il derby d’Italia con l’Inter potrebbe arrivare solamente in finale.

