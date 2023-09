Alessio Tacchinardi boccia l’operazione che ha riportato Paul Pogba alla Juventus: cosa ha detto l’ex centrocampista

Alessio Tacchinardi, a Sportitalia, ha bocciato completamente il ritorno di Paul Pogba alla Juventus.

LE PAROLE – «Al di là di questa vicenda del doping, avrei cercato in ogni caso un centrocampista più solido, non è più quel giocatore che era prima. E per prendere quelle cifre devi un essere come Rabiot, che fa 40 partite solide e con grande intensità».

The post Tacchinardi boccia il Pogback: «Per quelle cifre devi essere come Rabiot. Il suo ritorno…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG