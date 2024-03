Alessio Tacchinardi ha parlato del momento che sta vivendo la Juve di cosa dovrà fare Cristiano Giuntoli nei prossimi mesi

L’ex calciatore della Juve, Alessio Tacchinardi, a Tmw Radio, ha voluto dare alcuni consiglio a Cristiano Giuntoli.

PAROLE – «Giuntoli deve capire chi può giocare in questa squadra per tornare ad essere vincente e se la guida tecnica è giusta. E poi dove mettere Chiesa, per poi partire da qui e costruire la squadra del futuro. Il focus ora non è più sul campo, perché in Champions ci arriva, ma capire cosa vuole dalla Juve Giuntoli. Vuole una Juve così o più spregiudicata, che gioca più avanti? Per me a Giuntoli non piace come gioca Allegri. Il miglior attaccante italiano, Chiesa, è impossibile che non si riesca a farlo rendere. Allegri è stato super, ma la proposta di gioco è sempre questa».

The post Tacchinardi consiglia: «Giuntoli deve fare questa cosa». appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG