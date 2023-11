Alessio Tacchinardi si è espresso a Fantamaster verso il big match tra Inter e Juventus: le sue dichiarazioni

Tacchinardi ha parlato così della gara in arrivo tra Inter e Juventus:

«La Juve puntare allo Scudetto, perché ha la squadra per poterlo vincere e perché la storia dice che ci deve sempre provare. L’Inter a oggi ha qualcosa in più, ma la Juve non è da meno e a gennaio con un mercato giusto può colmare il gap».

L'articolo Tacchinardi: «Inter? Ha qualcosa in più della Juventus, ma a gennaio…» proviene da Inter News 24.

