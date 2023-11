La cantera dell’Inter produce ancora talenti: ventidue prodotti del vivaio giocano attualmente in Serie A

Come sottolinea La Gazzetta dello sport il vivaio dell’Inter produce ancora calciatori da Serie A, visto che sono in 22 a giocare attualmente nel massimo campionato:

Giulio Donati, Mattia Destro e Luca Caldirola, per i quali bisogna risalire agli anni di José Mourinho, ai giovani Gaetano Oristanio, Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri, passando per gente come Marco Faraoni, Cristiano Biraghi, Alfred Duncan, Federico Bonazzoli, fino a, tra gli altri, Michele Di Gregorio, Andrea Pinamonti, Lorenzo Pirola, i fratelli Franco e Valentin Carboni, Luca Garritano e Gabriele Zappa. Senza dimenticare il principale portabandiera, Federico Dimarco.

L’articolo Inter, che numeri: 22 prodotti del settore giovanile giocano in Serie A proviene da Inter News 24.

