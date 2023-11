Zielinski resta nel mirino dell’Inter: calciomercato.com riepiloga gli interessi dei nerazzurri per la prossima stagione

Zielinski continua ad essere un profilo papabile per l’Inter: i nerazzurri puntano il centrocampista in scadenza con il Napoli:

«Dopo otto anni l’avventura di Zielinski a Napoli potrebbe finire: il centrocampista polacco è in scadenza di contratto, e al momento per il rinnovo è tutto in stand by. L’Inter è lì, alla finestra. Pronta ad approfittarne in caso non dovesse prolungare. In questi mesi ci sono già stati dei contatti con l’entourage del giocatore, ma anche per Zielinski bisogna superare la concorrenza della Juventus. E di Giuntoli, in particolare: il dirigente conosce bene Piotr per averci lavorato insieme a Napoli, nelle scorse settimane ha avuto un incontro con il suo agente per capire se ci sono margini per portarlo a Torino. A oggi Juve e Inter sono le squadre più interessate, ma non è da escludere un eventuale rinnovo con il Napoli».

