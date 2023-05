Tacchinardi: «La Juve deve capire se Allegri ha ancora il veleno. Non escludo possa essere chiamato da PSG o Real». Parla l’ex bianconero

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Gazzetta.it

Le sue parole: «Credo che prima di tutto la società debba capire cosa vuol fare da grande, mettendo nel contempo a fuoco gli errori commessi quest’anno. E poi operare di conseguenza, con scelte coerenti, a partire dal quella del ds e dell’allenatore. Valutando ad esempio se Allegri abbia ancora – dopo un passato ricco di innegabili successi – la competenza, il carisma e il veleno giusti per portare avanti una squadra che ogni anno convive con pressioni crescenti visto che non riesce a portare a casa trofei. E se la scelta di tenerlo fosse basata solo su motivazioni economiche secondo me sarebbe nociva per tutti. Non credo possa dimettersi, con un contratto così importante e una penalizzazione di mezzo. Piuttosto non escluderei che Allegri possa ricevere chiamate allettanti da squadre di prima fascia, tipo Real o PSG».

