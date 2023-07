Tacchinardi difende l’operato della società bianconera: «Lukaku? Giuntoli è andato alla Juve per vincere»

A La Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi si è espresso così su Lukaku–Juve.

TACCHINARDI – «Non credo che Giuntoli sia andato alla Juve per fare una squadra simpatica: no, è andato per vincere. Se Vlahovic vuole andare via, serve uno pronto. Non un ragazzino. Gli Under 25 sì, però pilotati da giocatori esperti e con voglia».

The post Tacchinardi: «Lukaku? Giuntoli è andato alla Juve per vincere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG