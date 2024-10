Il difensore tedesco ha annunciato di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza e perciò è stato accostato a molti top club. Un nome che recentemente ha suscitato notevole interesse tra i club italiani e non solo è quello di Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen. Con il suo contratto in scadenza, il giocatore si trova al centro di rumours di mercato che potrebbero definire la sua carriera nei prossimi mesi. L’ammissione Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, al Kölner Stadt-Anzeiger ha espresso il punto di vista del club riguardo al futuro di Jonathan Tah. Nonostante l’approssimarsi della fine del contratto del difensore, Rolfes ha affermato con chiarezza che il club non ha alcuna intenzione di lasciar andare Tah durante la finestra di trasferimento invernale. Questa dichiarazione mette in luce la volontà del club tedesco di mantenere il giocatore, almeno fino alla fine della stagione in […]

