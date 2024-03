Tancredi Palmeri dice la sua sul prossimo mercato della Juve: per il giornalista i bianconeri non faranno troppi colpi

Tancredi Palmeri, su Sportitalia.com, analizza così il prossimo calciomercato Juve.

LE PAROLE – «La Juventus ha avuto bisogno di una ulteriore ricapitalizzazione salvaStato, e probabilmente a Giuntoli sarà concesso un solo colpo al di là del denaro eventualmente incamerato dalle cessioni, e Koopmeiners esaurirebbe immediatamente tutte le risorse. In più la Juve non ha pezzi così pregiati e vendibili come il Milan, dunque raggranellare soldi può essere più complicato».

