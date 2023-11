La Chief Marketing Officer del Milan, Tania Moreno, è stata protagonista questa settimana a Soccerex Miami

La Chief Marketing Officer del Milan, Tania Moreno, è stata protagonista questa settimana a Soccerex Miami. Ecco le sue parole:

«Innanzitutto, abbiamo una proprietà americana, RedBird Capital, che ha una straordinaria esperienza a livello globale, operando all’interno dell’intersezione fra sport, media, intrattenimento e cultura. Con la sua competenza, il Club sta vivendo una nuova fase di crescita dentro e fuori dal campo. È per questo che stiamo collaborando con partner incredibili come i New York Yankees, con i quali abbiamo formato una partnership innovativa – unica nel suo genere – che unisce due dei marchi sportivi più iconici al mondo e la cui influenza va oltre i rispettivi campi di gioco. La nostra strategia negli Stati Uniti sta già dando frutti, con il Milan che è il Club calcistico italiano più apprezzato negli Stati Uniti secondo uno studio della società internazionale di analisi e ricerche di mercato YouGov»

PULISIC MUSAH E SWABY – «Innanzitutto, questi giocatori sono al Milan perché sono calciatori fantastici. È innegabile però che averli nella nostra squadra ci sta aiutando a raggiungere il pubblico americano in modo più incisivo ed ha un forte impatto sul lato commerciale. Solo per dare alcuni esempi, in termini di vendita di biglietti, questa stagione stiamo registrando più vendite di biglietti singoli e biglietti hospitality venduti agli americani rispetto al passato. In termini di vendite di merchandising, il 74% di tutte le maglie CP11 viene attualmente venduto negli Stati Uniti. Ancora più impressionante è il numero totale di unità [tutto il merchandising dell’AC Milan] vendute negli Stati Uniti, che è aumentato del 110% rispetto all’anno scorso: un enorme aumento anno su anno. Infine, dal luglio 2023, la percentuale di maglie vendute negli Stati Uniti ammonta al 20% del totale. Per quanto riguarda le nostre piattaforme digitali, abbiamo osservato un picco di visualizzazioni provenienti dagli Stati Uniti su piattaforme come YouTube, dove le visualizzazioni video dagli Stati Uniti stanno crescendo a ritmi impressionanti. Nel complesso, 3 dei 10 video con maggiore engagement della stagione finora vedono protagonista Pulisic. Per quanto riguarda l’app, essa ha registrato un aumento del +266% nei nuovi download dal mercato US rispetto all’anno scorso, e sul sito web abbiamo ottenuto un aumento del +154% nel numero di utenti statunitensi»

BRAND MILAN – «Crediamo che, per riuscire a attirare davvero i tifosi simpatizzanti, dobbiamo essere in grado di andare oltre il campo da gioco. Lavorare in ambiti come la musica, il gaming, la moda e altre aree, ci permette di creare legami con un nuovo audience e di rafforzare il rapporto con la nostra fanbase attuale. Siamo molto fortunati ad essere a Milano, una delle capitali della moda. Cerchiamo di utilizzare la brand equity dai marchi nel settore della moda per riuscire ad attrarre il pubblico statunitense, avendo già diversi esempi di ciò che abbiamo fatto con KOCHE e Off-White negli ultimi due anni. Vogliamo essere in grado di sfruttare questo tipo di collaborazioni per essere credibili in quegli spazi. Inoltre, ci sono molte altre novità in arrivo in questa area, con il nostro Fourth Kit di questa stagione che sarà una collaborazione con il nostro partner PUMA ed un importante brand statunitense, quindi incoraggio tutti a rimanere sintonizzati»

