Compie gli anni l’ex capitano dell’Atalanta Glenn Peter Stromberg, eterna bandiera nerazzurra degli anni 80 e 90

Chioma bionda, carisma da vendere e una maglia numero 7 inconfondibile. Compie 63 anni colui che viene considerato il capitano dell’Atalanta per eccellenza: Glenn Peter Stromberg.

219 presenze e 18 goal non bastano per descrivere quello che rappresenta lo svedese per Bergamo. Certo, vanta di aver scritto una delle pagine più belle della storia nerazzurra tra la cavalcata in Coppa delle Coppe e l’Europa conquistata con Caniggia ed Evair, ma è stato l’atteggiamento fuori dal campo a trasformare il giocatore in gloria eterna.

Il rapporto con Bergamo, i segni di affetto nei confronti della gente orobica, e soprattutto la responsabilità di rappresentare l’Atalanta anche nei momenti difficili: sudando e onorando la casacca nerazzurra. Tanti auguri capitano.

L’articolo Tanti auguri a Glenn Peter Stromberg: il capitano dell’Atalanta per eccellenza proviene da Calcio News 24.

