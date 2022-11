Christy Grimshaw compie 27 anni. Il club rossonero ha fatto gli auguri alla giocatrice della squadra femminile con un messaggio social.

Our Scottish midfielder turns 27. Have a fabulous day, @christygrimshaw

Tanti auguri alla nostra centrocampista di Kirkcaldy #SempreMilan #FollowTheRossonere

Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/j3nFt7XY6K

— AC Milan (@acmilan) November 8, 2022