Marco Tardelli su La Stampa dice la sua Domenico Berardi, obiettivo del calciomercato Juve.

Così: «Mi sono chiesto più volte perché Domenico Berardi, un giocatore di così straordinaria qualità, non abbia mai sentito il bisogno di lasciare il Sassuolo per confrontarsi con club, diciamo più famosi, che sicuramente avrebbero potuto dargli più notorietà internazionale. Tutti gli anni durante il mercato il suo nome è sempre molto vicino a squadre importanti, come è capitato con la Juventus in agosto. Ma alla fine solo tanto rumore, perché come sempre rimane lì a Sassuolo nella città che lo ama, lo protegge e lo fa sentire a casa, insomma una comfort zone che lo rassicura».

E ancora: «Ritengo Domenico un fuoriclasse, i numeri parlano chiaro. Un leader che avrebbe dovuto osare di più e fare quel salto che gli avrebbe dato la possibilità tutti i giorni di confrontarsi con grandi campioni e partecipare alle coppe internazionali che ti inondano di esperienza che non puoi capire partecipando solo al campionato italiano. Imparare a sopportare lo stress delle squadre che sempre devono vincere. La vita è sempre una sfida con noi stessi ed un cambiamento può trasformarsi in un fallimento, ma il vero fallimento è non provarci».

The post Tardelli: «Berardi? Un fuoriclasse che deve osare di più. Basta Sassuolo, se non ci prova con la Juve è un fallimento» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG