Il tormentone dell’estate è la possibilità dello scambio tra Chelsea e Juve dei propri centravanti. Ma l’idea di vedere Lukaku in maglia bianconera e Vlahovic a Londra trova contrari molti ex giocatori della Signora, i cui parerei sono stati raccolti da La Gazzetta dello Sport.

TONI – «Scambiare Lukaku con Vlahovic? No, mi tengo Dusan».

CAUSIO – «Credo ancora in Vlahovic: è giovane e viene fuori da un infortunio. La Juve ha investito molto sul serbo e deve proteggere quanto speso, stesso discorso per Chiesa».

GENTILE – «Sono convinto che Vlahovic abbia mostrato soltanto il 40 per cento del suo potenziale alla Juventus. Alla Fiorentina segnava gol incredibili e i bianconeri hanno speso molto per portarlo a Torino: quindi ora proteggerei l’investimento fatto nel gennaio 2022».

CABRINI – «La Juventus si è messa alle spalle una stagione difficile e ha aperto un capitolo nuovo. Per questo punterei sul centravanti più giovane e di prospettiva dei due».

VIERCHOWOD – «Terrei Vlahovic e non prenderei Lukaku, che è quasi solo forza fisica: gli ho visto sbagliare certi gol con il Belgio… Dusan ha maggiore qualità tecnica e penso che un giocatore come lui vada migliorato soltanto dal punto di vista emozionale».

PADOVANO – «Se dovessi scegliere terrei Vlahovic piuttosto che prendere Lukaku».

SERENA – «Nell’ottica di aprire e costruire un nuovo ciclo, punterei su un centravanti di 23 anni piuttosto che su uno di 30, che ovviamente ha meno prospettiva».

BERNARDESCHI – «Non sarei sorpreso di vedere Lukaku alla Juve, perché il calcio è sempre più business, ma per come la vedo io i bianconeri dovrebbero tenere Vlahovic: Dusan se sta bene fa 25 gol a campionato, nel 2022-23 ne ha segnati 14, un miracolo nelle sue condizioni, perché la pubalgia non ti fa stare bene mai».

PRANDELLI – «Non rinuncerei a Dusan per Lukaku».

TARDELLI – «Il baratto tra i nove di Juventus e Chelsea Io mi terrei Vlahovic perché è più giovane, ha più futuro e, anche a causa dei problemi fisici, a Torino non ha potuto mostrare tutto il suo talento come invece aveva fatto alla Fiorentina».

MAURO – «Dusan ha 23 anni, Romelu 30. Vlahovic ha più futuro di Lukaku, è oggettivo».

