L’ex centrocampista Marco Tardelli ha criticato la condizione generale degli azzurri.

Marco Tardelli ha detto la sua su Italia-Croazia e sull’Europeo disputato dagli azzurri, inevitabile non parlare anche degli interisti; ecco le sue impressioni. “Partiamo dal sistema di gioco: quello usato contro la Croazia ha quasi funzionato, anche se qualche rischio c’è stato. Nel complesso Spalletti ha trovato un equilibrio con due esterni così, ma è un equilibrio più difensivo che offensivo“.

Cosa manca

“Serve più determinazione. Non ne ho vista nelle prime tre partite: non abbastanza, neanche con la Croazia. Finora mi è sembrato un centrocampo un po’ assente: di idee e di qualità. Non abbiamo il reparto che ci piaceva tempo fa, nonostante uno come Barella, che come si sa io adoro“.

Alessandro Bastoni

Sottotono

“Un po’ sì, ma mica solo lui: anche Jorginho, Pellegrini, Frattesi. Un po’ troppi centrocampisti, insomma. Ma è un discorso abbastanza generale: fra i titolari, al di là di Donnarumma, i giocatori più all’altezza sono stati due difensori, Bastoni e Calafiori. Un centrocampo tutto sommato lento come quello della Croazia è stato aggredito poche volte in velocità“.

Il cambio

“Fagioli per Jorginho? D’istinto dico sì: se è stato convocato, rinunciando a Locatelli, c’è uno scopo dietro. O magari c’era, non so se esiste ancora: questo può dirlo solo Spalletti che vede i giocatori tutti i giorni, li pesa dal punto di vista fisico, tecnico, ma anche psicologico“.

