Marco Tardelli si è espresso sulla lotta scudetto tra Inter e Juventus: le dichiarazioni dell’ex nerazzurro sulla sfida al vertice

Il pensiero di Tardelli verso Inter-Juventus di inizio febbraio. Il commento a La Gazzetta dello sport:

«Il “virtualmente” conta poco, non credo che nel caso possa portare dei vantaggi il 4 febbraio. In un derby d’Italia per lo scudetto scendono in campo tutti per vincere. Se le distanze, al netto della partita in meno dell’Inter, rimarranno più o meno queste, beh la sfida di San Siro sarà decisiva soprattutto per la Juventus. Perché se l’Inter dovesse trionfare, la corsa al titolo sarebbe ben indirizzata».

