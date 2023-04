L’ex calciatore Marco Tardelli ha detto la sua sulla stagione dell’Inter e sul rispettivo allenatore, Simone Inzaghi

Intervistato da La Stampa, Marco Tardelli ha voluto dire la sua su Simone Inzaghi e sulle voci di un suo addio all’Inter.

LE PAROLE DI TARDELLI –: «D’accordo, non è un grande comunicatore, non riesce a scaldare le folle, non distribuisce colpe ai suoi giocatori quando le cose vanno male, come altri, invece, sanno fare splendidamente. No, Simone è un ragazzo che crede solo nel lavoro e su quello punta tutta la sua reputazione. E allora a mio modesto parere potrebbe essere giudicato senza pregiudizi e certamente in modo più benevolo. Ma appare evidente, da quello che leggiamo, che la società non lo sostiene come dovrebbe e non gli fa sentire il suo totale appoggio. E posso garantirvi che per un allenatore si tratta di un supporto fondamentale per trovare continuità nei risultati e solidità nei progetti. Ma in fondo l’abbiamo capito, in questo calcio puoi anche essere il “Re di Coppe” ma se non agguanti il gruzzolo non sei nessuno. Peccato!».

L’articolo Tardelli: «Inzaghi? È evidente che la società non lo sostiene come dovrebbe» proviene da Inter News 24.

