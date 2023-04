L’Inter Primavera affronterà l’Udinese per il ventinovesimo turno di campionato. Designato l’arbitro della sfida

Domenica non scenderà in campo soltanto la prima squadra dell’Inter contro la Lazio, ma anche la Primavera di Chivu, che affronterà l’Udinese per il ventinovesimo turno di campionato. È stata resa nota la designazione arbitrale della gara.

L’arbitro della sfida sarà Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Daniele Sbardella e Nidaa Hader

