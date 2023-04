Il centrocampista del Milan, Rade Krunic, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento stagionale dei rossoneri che sfideranno l’Inter in Champions

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il centrocampista del Milan Rade Krunic ha parlato del momento che stanno vivendo i rossoneri, che sfideranno l’Inter nelle semifinali di Champions League.

LE PAROLE DI KRUNIC –: «Non è facile da spiegare quello che è successo a gennaio. È calata un po’ l’attenzione, a livello mentale non siamo stati da Milan, poi sicuramente il mondiale ha inciso. Adesso però la musica è cambiata, ora siamo la squadra che conoscono tutti dall’anno scorso. Qualche tifoso non credeva in me ma dai miei compagni, dallo staff e dalla società non mi sono mai sentito sottovalutato e ho sempre avuto la loro fiducia, è questo quello che conta per me».

L’articolo Milan, Krunic avvisa l’Inter: «Ora siamo la squadra che tutti conoscono» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG