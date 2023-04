Tardelli: «La Juve non ha un calcio eccellente. Allegri brilla nei punti, non nel gioco». Le parole dell’ex difensore bianconero

Marco Tardelli, ex difensore della Juventus, ha parlato così della squadra di Allegri durante Novantesimo Minuto.

Le sue parole: «La Juve ha fatto molto bene, ma non ha espresso un calcio eccellente. Ha fatto i punti che le permetterebbe di essere seconda coni 15 punti tolti. Allegri è un allenatore con grinta, non brilla nel gioco ma nei punti. È partito male, con tanti infortuni. Non possiamo dire niente alla Juve, se non che non gioca in maniera brillante. Certo non sarebbe dovuta uscita dalla Champions».

