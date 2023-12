Marco Tardelli ha elogiato lo spirito dell’Inter di Simone Inzaghi, commentandone le ottime prestazioni in campo

Ospite di 90′ Minuto, Marco Tardelli pone l’accento sull’Inter e sulle ottime prove disputate su campo.

INTER- «Se pensiamo che Frattesi è in panchina e gioca poco dobbiamo sapere che tipo di rosa ha l’Inter. Ha tanti cambi, questa poi è un’annata particolare. L’Inter mi sembra una squadra molto serena, che va in campo senza problemi risolvendo qualsiasi situazione. Se non fa gol Lautaro Martinez fa gol Thuram, fa gol Dimarco. In questo momento è una squadra quasi perfetta».

L’articolo Tardelli: «L’Inter è una squadra quasi perfetta in questo momento» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG