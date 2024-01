L’ex centrocampista Marco Tardelli ha rilasciato dichiarazioni sparse sullo scontro diretto di domenica sera.

Marco Tardelli ha parlato di Inter-Juve alla Gazzetta dello Sport; ecco le sue dichiarazioni. “Se l’Inter va a +4 dà una bella botta, ma la Juve ha ancora chance. Se l’Inter è ancora a + 4 a fine febbraio e batte l’Atalanta, il campionato è praticamente chiuso“.

Chi è la favorita

“Hanno tutti ragione. L’Inter ha una rosa superiore, il vantaggio di un Inzaghi che è cresciuto molto e anche quando non stramerita, come con la Fiorentina, porta a casa la partita. Come faceva sempre la Juve, una volta. Però la Juve non gioca in Europa: potrà pesare non fisicamente, perché l’Inter ha una rosa profonda, ma per lo stress mentale“.

As Roma 04/12/2015 – campionato di calcio serie A / Lazio-Juventus / foto Antonello Sammarco/Image Sport

nella foto: Massimiliano Allegri

Il desiderio

“Il rischio che sia una partita brutta va in parallelo con quello che ci sia paura da entrambe le parti. Mi auguro che giochino come fanno sempre – l’Inter bene, la Juve ora meglio – ma soprattutto che in campo ci siano tutti, senza assenti importanti“.

Sul rendimento di Thuram

“Stupito no: ha un bel maestro in casa. Però non pensavo facesse così bene. E se una punta fa assist, è come se segnasse. Di due attaccanti, ce n’è sempre uno che segna di più“.

Sull’austriaco

“A me Arnautovic piace e una squadra così in fiducia potrà aiutarlo: ora calcia fuori, ma se è sempre lì dove può fare gol, prima o poi lo farà“.

L’articolo Tardelli: “L’Inter ha rosa superiore ed è anche cresciuta molto, non mi ha stupito il rendimento di Thuram” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG