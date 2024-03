L’ex centrocampista Marco Tardelli ha espresso il suo parere sulla diatriba tra i due difensori eleggendo a “vincitore” della vicenda il brasiliano.

Marco Tardelli ha parlato di Inter, Juventus e del caso Acerbi-Juan Jesus nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. “I calciatori sono sotto i riflettori e dovrebbero essere esempi di educazione, quante volte lo sentiamo ripetere? Basterebbe avere la forza di dire “ho sbagliato” e non “sciacquatevi la bocca” come ho letto sui social”.

Il commento

“Diciamo che nell’ultimo periodo sono state emesse delle condanne particolari da parte della giustizia sportiva. Sinceramente, credo che Acerbi abbia commesso una sciocchezza perché è un bravo ragazzo e un professionista serio. Ma penso anche che una sciocchezza più grande l’abbia commessa chi l’ha giudicato. Però è solo una mia idea. Non hanno perso tutti. Juan Jesus aveva sistemato tutto, perdonando Acerbi già in campo. Lui è il vero vincitore”.

Sulla Juventus

“A un certo punto ha creduto di lottare per lo Scudetto, ma oggettivamente la distanza con l’Inter era e resta enorme. L’Inter ha Barella, la Juve vorrebbe Koopmeiners. Solo che costa tanto, forse troppo. Ad Allegri manca anche un grande difensore, secondo me. Allegri è stato circondato da tante negatività extra-campo e quelle influiscono. Nonostante questo, è andato sempre in Champions. Anche da lui mi aspetto qualcosa in più, ma il bilancio è decisamente positivo”.

Sui nerazzurri

“Si sono mossi bene sul mercato e Inzaghi è stato bravissimo. Peccato per la Champions a Madrid, ma hanno buttato la qualificazione nella gara d’andata a San Siro”.

