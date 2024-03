Il giornalista Umberto Zapelloni ha detto la sua sulla diatriba tra i due difensori centrali.

Umberto Zapelloni a Radio Rossonera ha parlato delle qualità di Luka Jovic per poi concentrarsi sul brutto episodio capitato in Inter-Napoli. “Ci si può puntare come rincalzo, non come nuovo Giroud. Anche se ha fatto vedere delle cose interessanti, quella squalifica che è andato a prendersi è imperdonabile perchè un giocatore consapevole della sua importanza per il Milan in quel momento non fa quel fallo. Una mancanza di testa simile in un momento così delicato è pesante poi da digerire”.

Juan Jesus

L’attacco sulla questione Acerbi-Juan Jesus

“Hanno perso tutti, perchè a questo punto dobbiamo quindi sostenere che Juan Jesus si è inventato tutto? Non credo. E se Acerbi non ha detto quello che ha detto perchè si è scusato subito dopo. Ci sono troppi punti non chiari da questa sentenza, anche se la giustizia di fronte alla mancanza di un’evidenza non può bastonare una persona. Se tu non hai le prove, non puoi punire Acerbi. Fa abbastanza sorridere il fatto che in un calcio in cui annullano dei gol per un millimetro poi non si riesca a scoprire se una frase è stata pronunciata o meno. Sembrava il calcio del Grande Fratello, pieno di telecamere, e poi quando succedono dei fatti così gravi non si riesce a fare luce completa sull’episodio. Mi sarebbe piaciuto anche sentire delle dichiarazioni diverse da parte degli attori di questa brutta commedia, è stata una brutta figura per il calcio italiano”.

