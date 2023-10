Tardelli stuzzica Allegri: «Sa benissimo che può giocarsi lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

Tardelli, intervenuto durante la trasmissione Novantesimo Minuto, ha detto la sua sulle possibilità che ha la Juve di competere per lo scudetto. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero sulla squadra di Allegri.

TARDELLI – «Allegri sa benissimo che può giocarsi lo scudetto perché non ha coppe. Se arriva qualcuno a gennaio, poi, perché no? La Juve non è superiore a Milan, Napoli e Inter ,ma non gioca le coppe…».

