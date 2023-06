Marco Tardelli ha parlato così della finale di Champions League tra Manchester City e l’Inter di Simone Inzaghi

Tramite La Stampa, Marco Tardelli parla così dell’Inter che domani affronterà in finale di Champions League il Manchester City.

LE PAROLE – «Chissà cosa potrebbe accadere visto che il City è una squadra perfetta in tutto. Simone Inzaghi potrebbe tatticamente essere più accorto del suo collega che gioca sempre nella solita maniera, anche se molto bene. Forse ricordarsi di essere italiano contro una squadra del genere potrebbe essere una grande idea, ma senza esagerare. Ben venga il catenaccio se serve per vincere. In bocca al lupo Simone».

L’articolo Tardelli su City-Inter: «Manchester perfetto in tutto, e su Simone Inzaghi…» proviene da Inter News 24.

