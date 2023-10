Marco Tardelli ha parlato durante Novantesimo Minuto e ha detto la sua per quanto riguarda lo scudetto in Serie A

TARDELLI – «Allegri sa benissimo che può giocarsi lo scudetto perché non ha coppe. Se arriva qualcuno a gennaio, poi, perché no? La Juve non è superiore a Milan, Napoli e Inter ,ma non gioca le coppe…».

