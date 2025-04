Tare al Milan, c’è un retroscena con Maldini

Il club rossonero continua a lavorare in silenzio sul futuro dell’area tecnica: nuovi dettagli emergono da una vicenda passata.

Il Milan è alla ricerca di una nuova figura dirigenziale per rilanciare il progetto sportivo dopo una stagione fatta di alti e bassi. In cima alla lista dei papabili per il ruolo di direttore sportivo c’è un nome che conosce bene il nostro campionato: Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio, dopo aver lasciato il club biancoceleste, è da tempo in contatto con l’area dirigenziale rossonera. I dialoghi con Furlani e Ibrahimovic sarebbero in fase avanzata, e il suo profilo sarebbe considerato ideale per portare esperienza, competenza e conoscenza del mercato internazionale.

C’era già stato un tentativo nel 2019

Secondo alcune indiscrezioni, quello tra Tare e il Milan non sarebbe un interesse recente. Già nel 2019 Paolo Maldini, allora figura centrale nella dirigenza milanista, avrebbe provato a portare Tare a Milano per affidargli il ruolo di DS. All’epoca, però, l’albanese scelse di proseguire il suo percorso alla Lazio, rinunciando all’offerta. Una scelta dettata anche dal legame profondo con il club capitolino, dove aveva costruito una squadra competitiva e consolidato la propria reputazione.

Ora i tempi sembrano maturi

Cinque anni dopo, le cose sono cambiate. Tare è libero e il Milan ha bisogno di una guida esperta per una rivoluzione estiva sempre più concreta. La pista è calda, e stavolta potrebbe davvero essere quella giusta. Maldini non è più parte della dirigenza, ma quel primo contatto potrebbe essere stato il seme di una futura collaborazione. I prossimi giorni saranno decisivi.

