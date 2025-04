Milan, Pellegatti parla di “un altro colpo di teatro”

Il giornalista-tifoso, tramite il proprio canale YouTube, ha parlato della situazione del Milan: il suo commento su direttore sportivo allenatore.

Il Milan di Sergio Conceiçao sta preparando la grande sfida di domenica sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Sarà una gara fondamentale per entrambe le squadre: gli ospiti hanno l’occasione di blindare il loro posto in Champions League, i rossoneri sono obbligati a vincere per continuare a sperare nell’Europa. All’andata prevalsero gli orobici grazie alla rete di Lookman all’87’ che ha fissato il risultato sul 2-1 (le altre realizzazioni furono di De Ketelaere e Morata). Da dicembre, mese in cui si sono incontrate le due compagini, sono cambiate tante cose: vedremo se al ritorno ci sarà anche un esito diverso dopo il triplice fischio dell’arbitro.

La società pensa al futuro

Se Conceiçao, ovviamente, studia il piano migliore per sconfiggere la Dea, lo stesso non si può dire della società, già proiettata verso il futuro. Questa stagione andrà cancellata velocemente e dall’estate ci dovrà essere un’inversione di tendenza importante. Il primo passo sarà assumere un nuovo direttore sportivo: Fabio Paratici è saltato dopo il dietrofront della dirigenza rossonera mentre Tony D’Amico è stato bloccato dall’Atalanta. Giovanni Sartori e Giovanni Manna potrebbero avere lo stesso problema del dirigente nerazzurro, quindi il Diavolo potrebbe decidere di virare su Igli Tare, attualmente libero da vincoli contrattuali; sembra lui il grande favorito in questo momento.

Pellegatti predica calma e lancia un’indiscrezione sull’allenatore

Proprio su questo argomento, è intervenuto il giornalista-tifoso Carlo Pellegatti tramite il proprio canale YouTube: “Ci sarà un incontro con Igli Tare in questi giorni. La situazione è che ieri c’è stato il contatto tra Furlani e Tare, non mi risulta che si siano visti, ma c’è stata una chiamata. Mi sembra che la situazione si procrastini ancora. Tare potrebbe essere in pole position, ma sembra che gli abbiano detto di aspettare ancora un po’. Cosa? Non si sa. Se l’hanno scelto, perché aspettano? Penso sia già una falsa partenza. Chissà se ci sarà un altro colpo di teatro”. Il dirigente albanese, quindi, non sembra vicino alla firma e Pellegatti ha aggiunto anche che, secondo lui, l’allenatore non verrà scelto dal direttore sportivo, bensì da Giorgio Furlani. Attendiamo i prossimi sviluppi nell’ambiente rossonero, i tifosi sono stufi di vivere nell’ignoto.

