Milan, Gimenez non è più quello di prima

L’ex attaccante del Feyenoord si era presentato alla grande con la casacca rossonera, ma dopo l’ultima rete in Champions League non è più riuscito ad essere incisivo: il gol manca da metà febbraio.

La dirigenza rossonera ha provato a raddrizzare questa stagione molto difficile con il mercato invernale. Il primo colpo è stato Kyle Walker per mettere una pezza all’addio di Davide Calabria e per sostituire un Emerson Royal in grande difficoltà nei primi sei mesi in rossonero; l’infortunio grave del brasiliano ha certificato la validità dell’acquisto dell’ex Manchester City. Sono arrivati anche Warren Bondo e Riccardo Sottil, ma i due che si sono presi le prime pagine dei giornali sono stati Joao Félix e Santiago Gimenez. Si erano presentati alla grande a San Siro: assist del messicano, gol delizioso del portoghese e tifosi rossoneri in delirio per il 3-1 in Coppa Italia con la Roma. Poi, però, qualcosa si è rotto…

La crisi degli acquisti invernali

Bondo e Sottil hanno giocato solo degli scampoli di partita e quindi non sono giudicabili, mentre sugli altri tre acquisti si possono fare dei ragionamenti. Walker ha coperto bene la sua fascia di competenza ma ora si è infortunato e non potrà aiutare la causa nelle prossime settimane. Joao Félix si è rivelato un colpo completamente inutile per il Diavolo: nessun gol e nessun assist vincente dopo l’esordio e quasi zero prestazioni sufficienti con la nuova maglia; a giugno tornerà a Londra senza rimpianti. L’investimento più importante è arrivato per Gimenez: 28,5 milioni di euro per strapparlo al Feyenoord. Il messicano si è presentato con tre reti e un assist nelle prime cinque gare in rossonero, poi il vuoto: il rigore sbagliato a Napoli ha certificato il suo momento di crisi.

Gimenez: flop o attaccante da aspettare?

Il messicano ha capito subito il peso della maglia rossonera: i tifosi hanno delle aspettative molto alte e non contemplano un fisiologico periodo di adattamento. Il Gimenez prolifico visto con il Feyenoord non si è praticamente mai visto a Milano: 16 reti in 19 partite con gli olandesi, 3 in 11 con il Diavolo. Sergio Conceiçao ha difeso il suo centravanti, ma intanto con Napoli, Inter e Fiorentina è partito dalla panchina e sia Abraham che Jovic hanno risposto alla grande in sua assenza. Il messicano tornerà a disposizione per il match contro l’Atalanta dopo aver saltato la trasferta di Udine per una botta al costato, ma la sensazione è che partirà ancora fuori: riuscirà ad incidere e a mettersi alle spalle il periodo complicato?

