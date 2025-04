Incredibile colpo di scena, Cardinale potrebbe cedere ad un fondo degli Emirati Arabi Uniti.

Il Milan sta progettando, fra luci e ombre, la prossimo stagione. Non è ancora arrivato il tanto desiderato DS e anche per quello che riguarda la progettazione delle operazioni sembra esserci molta confusione. Questa confusione andrebbe sbrogliata, i tifosi sono furiosi per la situazione societaria, e intimano RedBird a portare via baracca e burattini. E mentre il Milan si prepara a salutare un giocatore, Cardinale sta pensando di vendere agli emiri…

Gli emiri tentano RedBird?

“Cardinale devi vendere” canta la curva sud da un paio di mesi a questa parte, e a quanto pare il proprietario italoamericano ci starebbe seriamente pensando, non per quanto riguarda il Milan però. Infatti RedBird nelle sue proprietà ha anche il Tolosa, e recentemente un fondo con sede a Dubai avrebbe chiesto informazioni per rilevare i biancoviola. RedBird ci starebbe seriamente pensando, in modo da poter realizzare un profitto togliendosi un grande fardello di cui occuparsi.

RedBird cede il Tolosa, cosa cambia per il Milan?

Il fatto che RedBird stia per vendere il Tolosa potrebbe rappresentare un’ottima notizia per il Milan. Infatti se RedBird non dovesse preoccuparsi più del Tolosa potrebbe dedicarsi con maggior attenzione (e fondi) al diavolo. Sarà fondamentale, per riscattarsi tramite il mercato, avere tanti fondi a disposizione. Fondi che arriveranno da RedBird ma anche dalle cessioni, che non saranno poche. Potrebbero arrivare grosse novità a breve in casa Milan.

Leggi l’articolo completo RedBird, passo indietro? L’Equipe svela: c’è un fondo con sede a Dubai interessato al club, su Notizie Milan.