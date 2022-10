Il ds della Lazio Ighli Tare ha parlato ai microfoni di Sky parlando dell’assenza di Ciro Immobile e come colmare il vuoto

Parla il dirigente della Lazio Tare:

VICE IMMOBILE – «Senza Immobile è pesante, i suoi numeri non sono umani. Noi abbiamo fatto una scelta in estate insieme al mister, la miglior cosa per la nostra squadra era quella di prendere un esterno con le caratteristiche per giocare anche da falso 9. Per questo abbiamo preso Cancellieri, lo abbiamo visto un mese intero ad Auronzo e ci ha convinto. Non è però una prima punta, ha bisogna di giocare e di fiducia. A fine troveremo un giocatore quasi pronto. Anche Pedro e Felipe Anderson possono giocare in quel ruolo e si è visto a Bergamo. Quando le cose si fanno bene alla fine vengono fuori».

