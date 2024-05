L’ex direttore sportivo della Lazio Ighli Tare si è mostrato molto contento dei trionfi del suo ex allenatore.

Ighli Tare a TMW ha parlato di Simone Inzaghi, neo vincitore dello Scudetto alla guida dell’Inter, e di Ciro Immobile, attaccante che non sta vivendo una stagione esattamente felice alla Lazio. “Quanto mi hanno fatto piacere le parole di Inzaghi? Tanto, tanto. È un orgoglio anche per noi perché il suo cammino e il suo percorso sono frutto anche di quello che ha imparato alla Lazio a Roma. Siamo tutti felici e contenti per il suo scudetto, penso sia il primo di tanti”.

Scudetto meritato

“Sì, assolutamente. È la squadra migliore del campionato, ha dominato dall’inizio alla fine”.

I miglioramenti del tecnico

“La finale persa era la consacrazione e la consapevolezza di essere arrivato a un livello importante. Ha aiutato anche l’ambiente intorno a lui a togliere quel peso che aveva perché non si dava molta importanza al suo percorso anche se era glorioso, con molti trofei. Avere un po’ di pazienza a volte dà i suoi frutti”.

Ciro Immobile

Sul centravanti della Lazio

“Non si discute la sua qualità, può giocare ovunque. È una pedina importante per la Lazio e penso che sarà difficile strapparlo alla Lazio. È stato vicino al Napoli? Non ci sono mai stati avvicinamenti. Sono sempre state voci infondate, non ci sono mai stati contatti reali”.

