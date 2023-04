Igli Tare, DS della Lazio, ha parlato così della partita di oggi contro l’Inter in quel di San Siro: match decisivo per la Champions

Igli Tare è intervenuto a Sky nel pre-partita di Inter-Lazio per parlare di quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la Champions.

LE PAROLE – «Questa è la settimana decisiva per la Champions, ci saranno tre partite difficili, dobbiamo essere bravi a fare punti perché si deciderà un bel pezzo del nostro obiettivo. Io penso che sia giusto giocare queste partite negli orari giusti, sarebbe fondamentale anche per lo spettacolo, quindi sono d’accordo con Sarri. Noi dobbiamo pensare a noi e non al Napoli, noi cercheremo di vincere e prolungargli la festa. Provedel? L’errore sono cose che succedono, non è stato solo il suo l’errore, lui è stato…(CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA)».

L'articolo Tare su Inter-Lazio: «Partita fondamentale per la Champions League» proviene da Inter News 24.

