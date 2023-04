Le parole di Beppe Marotta alla vigilia della partita tra l’Inter e la Lazio in quel di San Siro. Chiarendo la situazione nerazzurra

Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato così prima dell’inizio di Inter-Lazio in quel di San Siro.

LE PAROLE – «Bisogna dare un’analisi generale del calcio italiano, tutte le società sono in perdita, e questo non fa altro che limitare purtroppo la perdita del nostro club a fine stagione come tanti altri club. Champions League? Quando l’Inter partecipa a una competizione deve sempre alzare l’asticella. Il traguardo minimo è quello di partecipare l’anno prossimo alla Champions. Siamo a tre quarti di stagione, la considero positiva per l’Inter, al di là dello scudetto dove va dato merito al Napoli. A fine anno tireremo le conclusioni».

