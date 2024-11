L’attaccante iraniano gioca bene ma segna pochissimo: finora una sola rete, realizzata tra l’altro su rigore. In un mondo calcistico dove le aspettative sugli acquisti sono sempre alle stelle, Mehdi Taremi sta attraversando un momento delicato con l’Inter. Il suo rendimento dopo il trasferimento, accolto con entusiasmo dalla tifoseria nerazzurra, si sta rivelando più complicato del previsto. Nonostante le buone prestazioni in termini di gioco, l’attaccante iraniano fatica a trovare la via del gol, sollevando dubbi sul suo futuro con la squadra. Uno sguardo alle prestazioni L’iraniano finora ha vestito la maglia dell’Inter in 15 sfide tra campionato e Champions League, segnando un solo gol. Sebbene il talento dell’attaccante non sia in discussione, molti si aspettavano un impatto maggiore da parte sua, considerando le sue prestazioni con il Porto. Giocatore dotato tecnicamente, ha dimostrato abilità nel pressing e nei movimenti senza palla, ma il suo rendimento sotto-porta ha deluso le […]

Leggi l’articolo completo Taremi: a gennaio sarà addio? Proposto un ex Serie A all’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG