L’avvocato specializzato in diritto sportivo Paco D’Onofrio ha analizzato i possibili rischi per tesserati e non di nerazzurri e rossoneri. Paco D’Onofrio a Cronache di Spogliatoio ha parlato delle possibili sanzioni a cui possono andare incontro i giocatori coinvolti nell’Inchiesta Doppia Curva. “I giocatori non possono avere rapporti con gli ultras, ma la norma deve essere interpretata“. Elementi da considerare “Innanzitutto, la colloquialità si distingue tra attiva e passiva: un conto è se effettuo una telefonata, un altro se la ricevo. Un conto se cerco un contatto, diverso se un tifoso mi aspetta sotto casa. Sono elementi che vanno considerati perché la Federazione vuole evitare che ci sia promiscuità”. La precisazione “Soltanto un rappresentante della società può avere rapporti con la tifoseria organizzata e si chiama SLO. Poi però rapporto è un termine sfumato, si intende rapporto di tipo continuativo, deve esserci connivenza, intensità e soprattutto continuità. Stando alle norme, i giocatori rischiano la squalifica, ma poi […]

