I tifosi del Porto non hanno gradito il fatto che Mehdi Taremi, in panchina per il match con il Rio Ave, abbia l’accordo con l’Inter

Attraverso l’account Instagram ufficiale del Porto, i tifosi commentano con parole velenose il fatto che Mehdi Taremi domani svolga le visite mediche per l’Inter.

I commenti al vetriolo sono dei più disparati: Taremi non dovrebbe nemmeno essere in panchina. Non vuoi rinnovare e fai accordi alle nostre spalle dopo che il tuo rendimento è calato? Ha perso tutto il rispetto che si era guadagnato”. Un utente chiede al tecnico Conceicao: “Non fare entrare Taremi, per favore”. Un altro ancora suggerisce di non convocare mai più l’attaccante fino al termine della stagione. “Non dovrebbe nemmeno essere in panchina, non mi piace quando manca l’etica e il rispetto per il club” è un altro commento.

proviene da Inter News 24.

