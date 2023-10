L’Inter resta in forte pressing su Mehdi Taremi, con la possibilità di strapparlo al Porto già a gennaio: le ultime sulla trattativa

Mehdi Taremi è ancora l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter. In Viale della Liberazione si valuta se affondare il colpo già a gennaio per strapparlo dal Porto, approfittando del contratto in scadenza.

Come riporta Sport Mediaset, il club portoghese si trova adesso ad un bivio: deve decidere se perderlo a zero nella prossima estate o monetizzare tra qualche settimana. È così che la valutazione di 25 milioni di euro fatta in estate potrebbe crollare vertiginosamente fino ai 10 milioni.

L’articolo Taremi Inter, Porto ad un bivio: due strade per il suo futuro proviene da Inter News 24.

