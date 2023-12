L’Inter segue da molto vicino Taremi del Porto, l’attaccante andrà in scadenza a giugno 2024 ma non è da escludere possa arrivare a gennaio in nerazzurro

A Lisbona, Marotta e Ausilio hanno incontrato gli intermediari e si è parlato anche del futuro dell’attaccante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri valutano il suo innesto già a gennaio. Ovviamente c’è da capire se il Porto è disposto a cedere e a quale cifra l’iraniano.

