Il Milan guarda al futuro e mette gli occhi già al mercato e tra i nomi non a caso ci sarebbero David e Kiwior, un attaccante e un difensore.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a farsi immediatamente avanti se il Lille dovesse abbassare il prezzo del cartellino, ora fissato a 40 milioni di euro. Anche per il centrale ex Spezia la società è pronta a muoversi anche alla luce delle assenze nel reparto difensivo di Stefano Pioli, ora con il solo Tomori come centrale.

