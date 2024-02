Taremi Milan, Conceicao difende l’attaccante: «Va rispettato per questo motivo». Le parole del tecnico del Porto

Sergio Coinceiçao ha parlato in conferenza stampa dell’obiettivo di mercato Milan, Mehdi Taremi. Ecco le parole del tecnico del Porto:

PAROLE – «Taremi ha un contratto fino a giugno e rispetta la società, è davanti a Hulk per numero di gol con meno partite giocate. Non si cancella il percorso che ha fatto con noi. Serve rispetto nei suoi confronti perché lui ha sempre rispettato il club, tornato dalla trasferta in Coppa d’Asia era disponibile per gli allenamenti e per giocare ad Arouca. Non c’è nessuno che abbia un sentimento più forte nei confronti del club e se vedessi un giocatore che non si impegna, anche se fosse Maradona, non lo farei giocare. Ci sono giocatori che hanno lavorato in modo esemplare fino all’ultima giornata anche se in scadenza di contratto, lui è un ottimo professionista».

The post Taremi Milan, Conceicao difende l’attaccante: «Va rispettato per questo motivo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG