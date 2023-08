Sono ore decisive per il passaggio di Taremi dal Porto al Milan. In tal senso mossa che può essere decisiva dell’iraniano

Svolta per Taremi? Sono ore decisive per il passaggio dell’ attaccante dal Porto al Milan. In tal senso ecco la mossa che può essere decisiva dell’iraniano:

secondo quanto riportato da Pedullà c’è stato un pranzo tra lui e il club portoghese. Lui rinuncia anche a qualcosa, ha chiesto di essere liberato, ritiene chiuso il suo ciclo. Con il Milan ha un accordo per un ingaggio da 2,8-3 milioni più bonus a stagione

