Il giornalista Pedullà ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’attuale calciomercato estivo dell’Inter

Intervenuto su Sportitalia.com, Alfredo Pedullà, ha parlato del mercato dell‘Inter, soprattutto nei confronti di Correa.

LE PAROLE – «C’è ancora una possibilità che arrivi un centrocampista, ma non in presenza di una cessione di Sensi che è destinato a restare. Togliamo i nomi di Ndombele, Maggiore e Barak in qualche modo accostati all’Inter nelle ultime settimane, ci sono un paio di talenti del Salisburgo che piacciono anche se costano dai 12 ai 15 milioni».

L’articolo Inter, Pedullà: «Ecco i prossimi colpi di mercato dei nerazzurri» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG