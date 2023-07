Taremi Milan: l’attaccante diventa una priorità! La situazione. Il giocatore del Porto ha indicato la sua volontà, le big ci pensano

Per il Milan, Mehdi Taremi è diventato la priorità numero uno per affiancare Giroud nella prossima stagione. Secondo quanto riferisce Sache Tavolieri su Twitter, la situazione è reciproca: anche il centravanti ha indicato i rossoneri come priorità.

Non c’è, però, solo il Milan. Anche il Marsiglia è interessato e il Tottenham potrebbe pensarci nel caso in cui Harry Kane lasci Londra. La proposta del Porto è tra i 18 e i 20 milioni.

